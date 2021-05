Afflusso record di 324 miliardi di dollari su ETF USA nei primi 4 mesi dell'anno

(Teleborsa) - Glihanno registrato un, il 180% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nello stesso periodo, i fondi comuni di investimento statunitensi hanno ricevuto un afflusso di 318 miliardi di dollari, registrando un calo del 58%, secondo dati Refinitiv.A contribuire al grande afflusso di denaro negli ETF è stato certamente l'avvento di, che hanno avvicinato ai mercati piccoli investitori con poca esperienza nel campo, i quali cercano strumenti facili da usare e con bassi costi. Un altro fattore è stato il rally sperimentato dai mercati azionari della prima parte dell'anno."Negli ultimi sei mesi, i flussi hanno continuato a essere solidi mentre l'elevata quantità di risparmi del settore privato si è fatto strada nelle attività finanziarie, a vantaggio degli ETF", ha commentato a Reuters Komson Silapachai, vicepresidente della società di gestione degli investimenti Sage Advisory Services. "Il previstoentro la fine dell'anno dovrebbe tradursi in una maggiore preferenza per gli ETF rispetto ai fondi comuni di investimento per le fasce fiscali più elevate", ha aggiunto, riferendosi alla proposta di innalzamento delle tasse dell'amministrazione Biden.