Rialzo controllato per le Borse europee

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 67,13 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,88%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,57%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,66%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 27.513 punti.In rialzo il(+0,76%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,69%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,87%),(+1,81%),(+1,11%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Tra i(+12,05%),(+4,55%),(+4,08%) e(+4,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,25%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.