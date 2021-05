Mediaset, CFO: "Non eserciteremo pressioni in assemblea ProSieben"

Mediaset

(Teleborsa) - "La nostra posizione come azionista a lungo termine. Ci piacerebbe però avere più engagement". È quanto ha detto il CFO diil giorno prima dell'assemblea degli azionisti di, gruppo televisivo tedesco di cui il Biscione controlla il 23,5%. Giordani, in un'intervista a Reuters, ha sottolineato che Mediaset sosterrà le risoluzioni del management durante l'assemblea: ", ma piuttosto il momento di costruire la giusta strategia per tutti gli azionisti di ProSieben".In passate interviste Giordani aveva già detto di, che guarda alla diversificazione piuttosto che alla crescita dimensionale e alle sinergie nel core business. In sostanza, i manager del gruppo tedesco non guardano con favore alla creazione di un big europeo dell'intrattenimento, che Mediaset sta invece cercando di creare con il progetto. Mediaset cercherà probabilmente di imporsi maggiormente con ildi ProSieben previsto per il 2022.Giordani è sicuro che ci sarà unnel settore dell'intrattenimento europeo: "Vogliamo essere parte di questo consolidamento. Vogliamo proporre e spiegare come il nostro consolidamento sarà quello di successo". "È abbastanza facile trovare sinergie rapide sui costi. Ma i- ha aggiunto - Se vuoi competere con i grandi venditori di pubblicità, devi offrire un prodotto continentale".