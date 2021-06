CDP, CdA nomina Dario Scannapieco Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, il Consiglio di Amministrazione diSpa (CDP) nominato dall’Assemblea dello scorso 27 maggio.Sono stati, inoltre,: Comitato Rischi, Comitato Compensi, Comitato Nomine e Comitato Parti Correlate.Il, con funzioni di controllo e di formulazione di proposte di indirizzo in materia di gestione dei rischi e valutazione dell’adozione di nuovi prodotti, è composto da Matteo Melley (Presidente), Fabrizia Lapecorella, Fabiana Massa e Anna Girello Garbi.Il, che ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di compensi, fra gli altri, del Presidente, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale, è composto da Fabrizia Lapecorella (Presidente), Alessandra Ruzzu e Giorgio Toschi.Il, con funzioni di supporto nel processo di nomina, fra gli altri, dei membri degli organi sociali delle società direttamente e indirettamente partecipate da CDP, è composto da Giovanni Gorno Tempini (Presidente), Dario Scannapieco e Alessandro Rivera, in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento interno.Il, che esprime pareri preventivi sulle operazioni con parti correlate poste in essere da CDP, è composto da Fabiana Massa (Presidente), Livia Amidani Aliberti e Alessandra Ruzzu.Inoltre, l', riunitasi oggi, ha nominato il nuovo Comitato di supporto degli Azionisti di minoranza composto dai seguenti nove membri: Konrad Bergmeister, Marcello Bertocchini, Michele Bugliesi, Paolo Cavicchioli, Cristina Colaiacovo, Giovanni Fosti, Rossella Paliotto, Giovanni Quaglia e Giuseppe Toffoli.L'Assemblea degli Azionisti di minoranza ha, inoltre, raccomandato la nomina di Giovanni Quaglia quale Presidente del Comitato, che in occasione della prima riunione formalizzerà l’incarico.Ai fini del rinnovo del Comitato, gli azionisti di minoranza hanno osservato una specifica metodologia per individuare i componenti basata, tra gli altri, su criteri di rappresentanza territoriale; sulla presenza di alcune specifiche competenze in materia di trasformazione ecologica e sostenibilità ambientale, nonché di trasformazione digitale.