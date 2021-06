Seduta drammatica per Express dopo piano per vendere 15 milioni di azioni

Express

(Teleborsa) - In caduta libera, che si attesta a 5,35, con un. La società di abbagliamento statunitense ha segnalato, prima dell'apertura del mercato, l'intenzione diordinarie attraverso un programma di offerta "at-the-market". La società intende utilizzare i proventi della vendita per scopi aziendali generali, che possono includere investimenti in capitale circolante o spese in conto capitale, l'accelerazione degli investimenti e il rimborso del debito.L'operazione è stata annunciata dopo che il titolo è salito di oltre il 35% nella seduta di ieri, nel rally dei cosiddetti meme stock (tra cui sono comprese anche le azioni di), spinto dagli acquisti dei piccoli investitori. Anche AMC Entertainment Holdings ha annunciato un'operazione simile.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 4,917 e successiva a 4,483. Resistenza a 5,727.