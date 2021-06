USA, ISM non manifatturiero maggio sale a 64 punti

(Teleborsa) - Si rafforza il, secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti elle aziende dei servizi. Nel quinto mese dell'anno, l'. Il dato è migliore anche delle attese del mercato che erano per una salita più contenuta a 63 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.Guardando alle singole componenti, quella sull'è balzata a 66,2 punti dai 62,7 del mese precedente (anche se inferiore ai 67,2 punti attesi dagli analisti) e quella sugliè salita a 63,9 da 61,2. Quella dell'è diminuita a 55,3 punti da 58,8, mentre la componente suiè salita a 80,6 da 76,8."L'indice composito ha indicato una crescita per il dodicesimo mese consecutivo dopo una contrazione di due mesi ad aprile e maggio 2020 - ha commentato Anthony Nieves, Chair dell'Institute for Supply Management (ISM) - Il tasso di espansione è molto forte, poiché le imprese hanno riaperto e la capacità produttiva è aumentata. Tuttavia,, carenze di materiale, ritardi legati alle condizioni meteorologiche e difficoltà nelle risorse logistiche e occupazionali".