Vincenzo Zucchi, crescono fatturato e redditività nel primo trimestre

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) -, società attiva nel settore tessile e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana, ha registrato unconsolidato pari a 23,5 milioni di euro nel primo trimestre 2021, in aumento del 53,5% rispetto ai 15,3 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. L'è stato positivo per 4,6 milioni di euro, rispetto ai 2,2 milioni di euro del primo trimestre 2020, mentre ilè stato positivo per 2,1 milioni di euro, rispetto agli 0,6 milioni di euro di un anno fa.è aumentato da 25,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 27 milioni di euro al 31 marzo 2021; rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente è diminuito di 60 milioni di euro, passando da 87 milioni di euro al 31 marzo 2020 a 27 milioni di euro al 31 marzo 2021. La società evidenzia che, nel primo trimestre dell'esercizio precedente il debito oggetto di remissione pari a 49,6 milioni di euro era ancora iscritto tra i debiti correnti verso le banche finanziatrici in attesa di poter perfezionare l'esecuzione dell'accordo diristrutturazione.