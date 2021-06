Covid, riprendono le trasferte in azienda ma rimane il lavoro agile

(Teleborsa) - Sì alla ripresa dei viaggi di lavoro ma nessuno stop, ove possibile, al lavoro agile. È quanto prevede ilche, su invito dele del, aggiorna e rinnova i precedenti accordi. Nel documento sono contenute raccomandazioni che riguardano informazione, accesso alla sede di lavoro, igiene in azienda, spazi comuni e spostamenti, organizzazione aziendale, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS.Dopo la sospensione stabilita dal protocollo del 24 aprile 2020, lema il datore di lavoro dovrà valutare con il medico competente e il Rspp il contesto della trasferta, anche con riferimento alla situazione epidemiologica del Paese di destinazione.Riguardo all'organizzazione del lavoro il protocollo sottolinea che ilanche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto "utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).È necessario, inoltre, il ", anche attraverso unacompatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, – si legge nel protocollo – gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni". Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, il documento indica la possibilità di individuare "soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe". L'articolazione del lavoro potrà, inoltre, essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari.Sempre il 6 aprile è stato firmato ilal fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale. Il documento prevede che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. Il documento specifica, inoltre, che le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino "dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della sceltavolontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia didella sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti".