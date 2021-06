IUSTO-Intesa Sanpaolo, via alla laurea in Psicologia applicata all’innovazione digitale

gruppo bancario

(Teleborsa) - È stato presentato oggi a Torino il nuovo corso di laurea magistrale inche sarà attivato dal prossimo anno accademico all'Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (IUSTO), in collaborazione con l'Apostolato Digitale dell'Arcidiocesi di Torino e l'Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società deldedicata all'innovazione. L'innovativo percorso avrà l'obiettivo di, arricchendole di una prospettiva etica.Il corso di laurea magistrale strutturato da IUSTO (istituto afferente alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma) garantirà unanei diversi settori della psicologia applicati all'innovazione, all'intelligenza artificiale, all'ergonomia cognitiva, allo user-centred design e alla progettazione human-driven di prodotti e servizi sostenibili a supporto del benessere e dell'inclusione sociale. L'Intesa Sanpaolo Innovation Center metterà a disposizione del corso il, aprirà agli studenti i propri laboratori e team di lavoro e creerà occasioni di contatto con partner high-tech nazionali e internazionali."Sono lieto nasca un nuovo corso di laurea che rilanci, dopo la pandemia, una nuova coscienza nell'uso del digitale che sia non semplicemente rispettoso della natura umana ma che si sforzi di accompagnare anche con la tecnologia la persona a essere autenticamente se stessa", ha commentato, Arcivescovo Metropolita di Torino. "Essere coinvolti in questo nuovo percorso di studi è la prova che l'Innovation Center riesce a interpretare al meglio il cambiamento e a anticiparlo", ha detto, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center.Secondo, amministratore delegato di IUSTO, "questo corso di laurea apre la professione psicologica a una trasformazione, capace di andare oltre le tradizionali declinazioni della psicologia clinica e del lavoro", mentre secondo, presidente di Intesa Sanpaolo, il tema del percorso di studi è "quanto mai centrale oggi, in un momento storico nel quale è aumentato l’utilizzo di dispositivi digitali a causa della pandemia".