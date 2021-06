Biogen, ok FDA a farmaco per l'Alzheimer

Biogen

S&P 100

compagnia biotecnologica americana

(Teleborsa) - Andamento poco mosso per, che mostra una variazione percentuale pari a +0,06% dopo che la Food and Drug Administration (FDA) sul trattamento contro l'Alzheimer ha approvato il farmaco aducanumab.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 292,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 283. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 302,4.