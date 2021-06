Blackstone acquisisce QTS Realty Trust per 10 miliardi di dollari

Blackstone

QTS Realty Trust

(Teleborsa) -, una delle più grandi società finanziarie del mondo, ha stipulato un accordo definitivo perordinarie in circolazione di, fornitore di data center in Nord America ed Europa, per 78 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti del valore di circa, incluso il debito della società acquisita. Il prezzo di acquisto rappresenta undel 21% sul prezzo di chiusura delle azioni di QTS al 4 giugno 2021 e un premio del 24% sul prezzo medio ponderato degli ultimi 90 giorni.La transazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di QTS e dovrebbe concludersi nella. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di QTSe la società sarà interamente posseduta da Blackstone Infrastructure Partners e Blackstone Real Estate Income Trust."Siamo lieti di sostenere QTS e il suo eccellente management mentre continua la crescita dell'azienda per soddisfare la crescente domanda di data center. QTS si allinea con uno dei temi di maggiore convinzione di Blackstone - la- e l'investimento richiesto lo rende adatto come holding aper i nostri veicoli a capitale perpetuo", ha affermato Greg Blank, Senior Managing Director, Blackstone Infrastructure Partners. "Siamo impegnati in una partnership forte e duratura, sfruttando la scala, la portata, le risorse e l'accesso al capitale di Blackstone per guidare la crescita a lungo termine di QTS", ha aggiunto.