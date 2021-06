Clima, Gentiloni: "UE concentrata su strategia green. Pacchetto in arrivo a luglio"

(Teleborsa) -e "sta esaminando ogni singola misura adottata" nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) per evitare che altri settori stiano "spingendo nella direzione opposta" e "danneggiando in modo significativo la strategia per la transizione climatica".E' quanto affermato dal commissario europeo all'Economia,, alla conferenza sulla sostenibilità organizzata da Euronext, indicando che Next Generation EU e Green Deal "corrono in parallelo" e che laper la prima volta", ma anche "gli investitori privati" avranno un ruolo "cruciale" negli investimenti verso la transizione ecologica e digitale.Il Commissario ha aggiunto chee che, a metà luglio, sarà presentato "unper ridurre le nostre emissioni del 55% per il 2030". "Penso che questo pacchetto sarà di importanza storica per l'Unione europea e per il nostro futuro", ha aggiunto.