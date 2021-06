OPA Panariagroup, adesioni oltre il 47%

Panariagroup Industrie Ceramiche

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA ) volontaria totalitaria promossa da Finpanaria sulle azionirisulta che oggi, 8 giugno 2021, sono state presentate 147.452 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 5.393.497 le richieste di adesioni, pari al 47,36% dell'offerta., come prorogato.ricorda che le azioni ordinarie Panariagroup Industrie Ceramiche acquistate sul mercato nei giorni 10 e 11 giugno 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.