Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.232 punti. Leggermente positivo il(+0,43%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,23%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,03%),(+0,64%) e(+0,48%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,92%),(-0,86%) e(-0,41%).Al top tra i(+2,27%),(+1,33%),(+1,17%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%.Al top tra i, si posizionano(+4,32%),(+3,76%),(+3,22%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,46 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,68%.Sensibili perdite per, in calo del 2,15%.