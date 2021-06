Aumento di capitale: Autogrill rettifica il prezzo delle azioni

Società attiva nella ristorazione

(Teleborsa) - Laha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 14 giugno 2021.Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari aIn conseguenza di ciò, il fattore di rettifica dei volumi è 1,130519173.Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005445256), che saranno negoziati dal 14 al 23 giugno, è stato fissato a 0,7998 euro.L'aumento di capitale prevede l'offerta in opzione di 13 nuove azioni, ogni 25 azioni possedute, al prezzo di sottoscrizione di 4,59 euro per azione. Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è il 29 giugno.