BPER-Unipol Banca, AGCM proroga procedimento al 31 ottobre

(Teleborsa) - L'(AGCM) ha deciso di prorogare al 31 ottobre 2021 il termine di conclusione del suo procedimento in merito all'adempimento di specifiche misure date dalla stessa autorità nella delibera che autorizzava la concentrazione tra BPER e Unipol Banca.Lo si legge nel bollettino periodico pubblicato oggi della AGCM in cui spiega che la questione riguarda più specificamente la cessione di cinque sportelli precedentemente detenuti da Unipol Banca in Sardegna.