Mobilità sostenibile, Trenitalia sigla partnership Bird

(Teleborsa) - Rendere i viaggi sempre più convenienti ed ecologici. Questo l'obiettivo della partnership siglata tra– leader globale nel settore della micro-mobilità, presente in 250 città nel mondo e 13 in Italia – e, controllata delLa collaborazione – spiega una nota – consente alle persone che scelgono Trenitalia di godere di particolari vantaggi nell'utilizzo dei monopattini Bird, ed effettuare il primo e l'ultimo miglio del proprio viaggio senza dover ricorrere ai mezzi privati favorendo l'utilizzo di soluzioni di mobilità condivisa e più rispettosa dell'ambiente.Bird e Trenitalia, per questo motivo, hanno deciso di intraprendere un percorso che prevede benefit esclusivi per i passeggeri di Trenitalia. Bird offreciascuna comprensive dello sblocco del mezzo: per usufruire della promozione, andrà inserito ilall'interno dell'area "Promo" dell'app Bird Rides.Inoltre, sono riservati vantaggi ulteriori per gli iscritti al programma fedeltà CartaFreccia con status Argento, Oro e Platino. I monopattini Bird sono disponibili nelle città e in prossimità delle"Siamo lieti di collaborare con Trenitalia per aiutare le persone a muoversi nel rispetto dell'ambiente – afferma–. Trenitalia è un partner molto importante per noi. In vista delle recenti riaperture, condividiamo la volontà di aiutare le persone ad arrivare agilmente dove hanno bisogno. Lavorando insieme ci auguriamo di poter rendere gli spostamenti tra le città italiane sempre più integrati e convenienti"."La sostenibilità ambientale – ha sottolineato– è uno dei valori che guida Trenitalia e tutto il Gruppo FS Italiane per favorire un viaggio sempre più green. Alle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti offriamo la possibilità di iniziare o proseguire il viaggio con mezzi sostenibili come il monopattino. La partnership con Bird inoltre rientra fra le iniziative avviate per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri e offrire loro un viaggio confortevole e sostenibile dal primo all'ultimo miglio".