Wall Street prudente in avvio. Occhi sulla Fed

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street, in un'ottava caratterizzata dall'appuntamento con la. Il mercato si attende che la banca centrale americana confermi la politica monetaria ultra accomodante nonostante i recenti rialzi dell'inflazione, considerati "temporanei" dall'istituto guidato daSulle prime rilevazioni, illima lo 0,31%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.243 punti. Sulla parità il(+0,11%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,05%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,62%),(-0,53%) e(-0,45%).Al top tra i(+1,25%),(+0,66%),(+0,63%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Al top tra i, si posizionano(+2,23%),(+1,58%),(+1,20%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,33%.scende dell'1,23%.