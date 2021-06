Wall Street cauta aspetta la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street. Gli investitori guardano alla(15-16 giugno): non sono attese variazioni alla politica monetaria, ma si analizzerà lo statement conclusivo per cogliere segnali di un possibile tapering Ricca l'agenda macroeconomica odierna. Prima dell'apertura del mercato sono stati diffusi: l' indice dei prezzi alla produzione , le vendite al dettaglio e la produzione industriale . Dopo l'Opening Bell sarà la volta delle vendite e delle scorte del settore industriale.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 34.382 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.252 punti. In lieve ribasso il(-0,33%); pressoché invariato l'(-0,14%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,00%),(+0,87%),(+0,69%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,40%),(+1,35%),(+1,21%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,32%.scende dell'1,10%.