Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, alla vigilia della riuni8one della Fed. Iltermina con un calo dello 0,25%, mentre rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.255 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In denaro il(+0,93%); come pure, leggermente positivo l'(+0,39%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,04%) e(+0,74%). Nel listino, i settori(-1,28%),(-1,03%) e(-0,48%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,60%),(+2,46%),(+0,78%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Tra i(+2,90%),(+2,46%),(+2,40%) e(+2,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,48 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,23%.Sensibili perdite per, in calo del 3,19%.