Intek, accordo con Paragon cessione controllo business Speciali di KME

Intek Group

(Teleborsa) -, società che controlla il gruppo KME, annuncia la definizione di un accordo conche gestisce fondi per Euro 1,2 miliardi, per la cessione del controllo del business Speciali facente capo al gruppo KME.L’accordo - spiega una nota - che conferisce un’esclusiva a Paragon per la negoziazione del contratto definitivo di compravendita in linea con i termini concordati, prevede la creazione di una società - posseduta al 55% da Paragon e al 45% da KME – in cui verrà conferito il predetto business degli Speciali.- di cui circa Euro 60-80 milioni destinati al rimborso di finanziamenti infragruppo relativi al capitale circolante - più un vendor loan di Euro 32 milioni che verrà rimborsato dalla stessa società di nuova costituzione.Il business degli Speciali di KME, leader mondiale nelle lingottiere per acciaierie e prodotti ad alta resistenza alla corrosione utilizzati principalmente nel settore navale e petrolchimico, ha prodotto nel 2020pari a circa Euro 260 milioni e un Ebitda pari a circa Euro 44 milioni.(binding) di Paragon totalmente finanziata (fully funded) con mezzi propri e di terzi, soggetta, oltreché alla negoziazione del contratto definitivo, ad una due diligence finale su aspetti legali e fiscali di società estere minori afferenti al business oggetto di cessione.