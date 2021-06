Giglio Group, CdA conferma nomine e attribuisce deleghe

Giglio Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha espresso giudizio favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori indipendenti Francesco Gesualdi e Sara Armella ed in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori esecutivi, il Presidente Alessandro Giglio, Marco Riccardo Belloni e Anna Maria Lezzi.Il CdA ha anche preso atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei sindaci Giorgio Mosci, Presidente del Collegio Sindacale, Marco Andrea Centore, Sindaco Effettivo, e Gianluca Fantini, Sindaco Supplente. Il Consiglio ha preso atto della mancata nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, a seguito delle rinunce alla candidatura intervenute nella tarda serata del 20 giugno 2021, ed ha deliberato di provvedere in una prossima riunione alla convocazione di una nuova assemblea per l’integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina vigente sull’equilibrio di genere.Con riguardo all’attribuzione di funzioni e di deleghe, il Consiglio ha deliberato di confermare Anna Maria Lezzi, quale vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, di confermare Marco Riccardo Belloni quale Amministratore Delegato, attribuendogli le medesimedeleghe finora esercitate e di attribuire al Presidente Alessandro Giglio le medesime deleghe finora esercitate.