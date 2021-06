Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,95% sul; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.266 punti.Poco sopra la parità il(+0,64%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,55%).(+1,21%),(+0,85%) e(+0,81%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,81%),(+2,56%),(+2,09%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,13%.Tra i(+3,82%),(+3,60%),(+3,54%) e(+3,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,11%.Affonda, con un ribasso del 2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%.