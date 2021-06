Toniche le Borse asiatiche in scia a Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,62%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,44% rispetto alla seduta precedente. I listini asiatici sono aumentati in scia a Wall Street, anche grazie all'iniezione di fiducia arrivata dall'da 579 miliardi di dollari fortemente voluto dalla Casa Bianca.In rialzo(+1,21%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,49%).Sulla parità(+0,05%); guadagni frazionali per(+0,57%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,13%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%.Il rendimento dell'scambia allo 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,09%.