Elica cresce nella business unit motori elettrici

Elica

(Teleborsa) - FIME, la business unit motori del gruppo(gruppo quotato al segmento STAR e attivo nel mercato delle cappe e piani cottura), haattraverso l'accordo preliminare siglato tra Elica S.p.A. e Electric Motors Company (EMC) e CPS per l'acquisto del 100% del capitale sociale delle rispettive società. EMC e CPS sono aziende attive a livello europeo nella progettazione e produzione di motori elettrici, sistemi di aspirazione per cappe a uso domestico, aspiratori per stufe a pellet e motori per applicazione medicale."Questo accordo si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo del business Motori (FIME), attraverso il rafforzamento della strategia intrapresa con la", sottolinea Elica in una nota. EMC e CPS hanno registrato nel 2020 ricavi netti proforma pari a 21,4 milioni di euro in progresso del 22,6% rispetto all'anno precedente. Il pagamento del corrispettivo per l'acquisto del 100% di EMC e di CPS, pari a circa 31 milioni di euro, avverrà tramite l'utilizzo di risorse proprie di Elica in più tranche, di cui l'ultima a gennaio 2023."L'acquisizione di EMC e CPS genererà una significativa massa critica che ci permetterà di avere le necessarie risorse, competenze e iniziative R&D per affrontare le sfide europee in materia di energy saving nell'elettrodomestico e di transizione energetica - ha dichiaratodi FIME - I nostri clienti beneficeranno di un portfolio prodotti sempre più all'avanguardia in tema di sostenibilità e di una capacità produttiva di primo livello, garantendo loro stabilità e competitività".