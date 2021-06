Giglio Group avvia un aumento di capitale riservato

Giglio Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, quotato sul segmento STAR e attivo nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce, ha deliberato di dare esecuzione alla parte residua della delega conferita al CdA dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 12 novembre 2020 adsociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile. L'operazione è finalizzata "a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della società, necessario pernel medio e lungo termine", sottolinea la società in una nota.Il collocamento è statoalla chiusura delle negoziazioni e potrà terminare in qualunque momento. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato, ad esito del collocamento privato, all'interno del range di prezzo deliberato dal CdA e calcolato attraverso il metodo cosiddetto dei Prezzi di Borsa, imputando 0,2 euro per azione a capitale e il residuo a sovrapprezzo. L'operazione è volta al collocamento del quantitativo massimo di 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, pari al 6,67% del capitale sociale preesistente.Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, che potrà essere realizzato anche con le modalità di(ABB) a investitori qualificati italiani ed esteri (con l'esclusione degli Stati Uniti) e al, in via residuale, in forza della garanzia dallo stesso rilasciata. Quest'ultimo, titolare di una partecipazione pari al 56,59% e controllata dal presidente Alessandro Giglio, ha rilasciato impegno irrevocabile avente a oggetto la sottoscrizione del 50% dell'operazione, da liberarsi in denaro, in via residuale per il caso di non integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di altri investitori.