Piazza Affari debole con gli altri Eurolistini

(Teleborsa) -, che scontano l'incertezza rimbalzata dai mercati asiatici, in risposta alla risalita die contagi di Covid a causa della variante delta. Pochi temi per la giornata odierna, povera di spunti anche sul fronte macro, ad eccezione per il dato sui prezzi import -export della Germania che confermano un allungo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,194. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,26%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,08% a quota +111 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.fiacca, che riporta una limatura dello 0,17%, più sacrificata, che cede lo 0,44%, debole, che registra una flessione dello 0,37%. Sessione negativa anche per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,39% sulTra lea grande capitalizzazione, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,92%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,53%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,44%),(+2,23%),(+1,29%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,10%.In caduta libera, che affonda del 2,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -2 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,79%.