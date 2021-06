Clabo, assemblea approva bilancio 2020

Clabo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, had'esercizio al 31 dicembre 2020. I soci hanno quindi deliberato lad'esercizio 2020, pari a 9.112.404 euro mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria per 2.111.056 euro e per la differenza, pari a 7.001.348 euro, rinviandola a nuovo.L'assemblea ha inoltre deliberato di costituire ilconseguente al riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili di alcuni marchi eseguito ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 sulla Riserva legale per 144.997 euro, sulla Riserva sovrapprezzo azioni per 7.196.401 euro e sul capitale per 426.250 euro.I soci hanno infine preso atto deldi Gruppo al 31 dicembre 2020. Il valore della produzione adjusted è pari a 40,3 milioni di euro (54,6 milioni al 31 dicembre 2019), in calo del 26,1%. L' EBITDA adjusted è pari a 0,7 milioni di euro (6,7 milioni al 31 dicembre 2019). Il risultato netto adjusted si attesta a -3,9 milioni di euro (0,7 milioni al 31 dicembre 2019). La Posizione Finanziaria Netta è pari a 37,5 milioni di euro incluso effetto IFRS16 per 2,1 milioni di euro, in aumento di 8,2 milioni di euro rispetto a fine 2019 per effetto della perdita di gestione e degli investimenti.