SIMEST sostiene sviluppo in India del Gruppo Tecnocap

(Teleborsa) -, società del Gruppo CDP focalizzata sull'internazionalizzazione delle imprese,terzo produttore mondiale di chiusure metalliche (tappi) e macchine capsulatrici per il confezionamento sottovuoto di alimenti e bevande, nonché produttore globale di bottiglie e bombole aerosol in alluminio.In particolare SIMESTnel capotale della, neocostituita in partnership con il Gruppo Oricon Enterprises, meglio conosciuto come Oriental Container, quotato alla Borsa di Mumbai. Ciò avverrà con la partecipazione allsociale e l’erogazione, a seguire, di unsoci per complessividi cui 1,35 milioni a valere sul Fondo di Venture Capital gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.L’operazione, avviata per sostenere la presenza internazionale del Gruppo sul mercato statunitense ed in Repubblica Ceca. Le risorse consentiranno diper la produzione di chiusure metalliche destinate al mercato locale ed asiatico, che presenta promettenti prospettive di espansione."L’ingresso nel mercato Indiano e del Far East rappresenta un capitolo importante della nostra strategia di crescita internazionale”, commenta, CEO di Tecnocap, che individua in SIMEST un "alleato prezioso" per "cogliere le grandi opportunità di mercati ad elevato potenziale di sviluppo"."Tecnocap è un’eccellenza campana, leader globale del metal packaging, che da sempre investe nella ricerca e sviluppo, nella sostenibilità e nella crescita internazionale", commenta, Amministratore delegato di SIMEST, aggiungendo "siamo felici di continuare a sostenere Tecnocap soprattutto in questo momento di forte discontinuità, che può senz’altro fornire delle opportunità per tutte quelle imprese, anche piccole e medie, dinamiche e reattive, interessate ad occupare nuove posizioni nello scacchiere internazionale accelerando la propria politica acquisitiva".