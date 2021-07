Spindox ammessa su AIM Italia. Negoziazioni al via il 6 luglio

(Teleborsa) - Spindox, società attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha ricevuto da Borsa Italiana l'avviso di ammissione a quotazione delle azioni su, con l'inizio delle negoziazioni che è previsto per2021. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 940.000 azioni proprie detenute dalla società.Spindox ha determinato in 7,50 euro per azione il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell'ambito del, il quale ha avuto un controvalore di 7.050.000 euro. La domanda complessiva ha superato di circa 3,7 volte il quantitativo di azioni offerto. Laalla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a 45 milioni di euro e ilrisulterà pari al 18,19%."Siamo molto felici dell'accoglienza che ha ricevuto Spindox da parte degli investitori, una domanda quasi quattro volte l'offerta premia la solidità del nostro piano industriale e il percorso che Spindox ha intrapreso per arrivare qui oggi - ha commentatodi Spindox - L'ammissione alle negoziazioni segna il nuovo processo di crescita della società".