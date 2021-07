CNH Industrial annuncia cambiamenti al vertice per il nuovo business On-Highway

CNH Industrial

(Teleborsa) - In vista del preannunciato scorporo del business On-Highway e della designazione di Gerrit Marx come futuro CEO,annuncia le prime nomine a livello di Senior Leadership Team della futura Società, per gli ambiti Operations e Powertrain., supervisionando direttamente tutte le attività relative alla produzione, alla qualità, alla logistica e agli acquisti del nuovo business On-Highway. Annalisa Stupenengo vanta un’ampia esperienza internazionale, maturata occupando ruoli di crescente responsabilità all'interno di CNH Industrial e Fiat Chrysler Automobiles (ora Stellantis). Attualmente ricopre il ruolo di President Powertrain, supervisionando tutte le attività del business Powertrain e il marchio FPT Industrial all’interno di CNH Industrial.all’interno della futura società. Blaise vanta circa vent’anni di esperienza all'interno del Gruppo, avendo operato in vari segmenti, tra cui quello Agriculture, e in diverse aree geografiche in Europa e Nord America. Nel 2014 è stato nominato Brand President di IVECO BUS e nel 2019 Head dell’intera Business Unit Bus, contribuendo a riposizionare con successo il marchio e a guidare la dirompente trasformazione del settore, attualmente in corso.