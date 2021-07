ID-ENTITY, Traviglia: con proventi quotazione operazioni di M&A su mercato europeo

ID-ENTITY

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, ha iniziato oggi le negoziazioni su AIM Italia. Quella dell' azienda svizzera è la quindicesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a. In fase di collocamento, ID-ENTITY ha raccolto 2,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 25,97% e la capitalizzazione è pari a 12,7 milioni di euro."Essere qui oggi, rappresenta motivo di grande orgoglio e soddisfazione non solo per me, ma anche per i miei soci e per la nostra azienda che premia senza alcun dubbio la nostra determinazione, il nostro modello di business, la nostra visione e la nostra voglia di crescere e di emergere nel mercato digitale internazionale", ha commentatodi ID-ENTITY."L'ingresso in Borsa ci consentirà di creare nuovo valore per tutti gli investitori che sono entrati e hanno creduto nel nostro progetto - ha aggiunto Traviglia - Utilizzeremo le risorse raccolte per, attraverso operazioni di M&A sul mercato europeo, perché siamo e vogliamo continuare a essere una Martech Content Factory europea. Sempre più grande, profittevole e multinazionale".