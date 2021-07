Covid-19; contagi in crescita a 1.394. Bianchi: "No obbligo a scuola"

(Teleborsa) - Sonoda Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 1.010, mentre idai 14 precedenti.rispetto ai 177.977 precedenti, mentre ildallo 0,6%. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino giornaliero del Ministero della Salute.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.377 pazienti, con una diminuzione di 37 casi rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva restano fermi a 180. In isolamento domiciliare 40.092 persone, 334 in meno rispetto a ieri.Dall'inizio della pandemia si contano in Italia 127.731 vittime del Covid-19, mentre il numero totale dei contagiati è 4.267.105 (+1.394). Il diffondersi della variante Delta sta facendo risalire i contagi un po' ovunque nel mondo.Il monitoraggio settimanale dellarileva una fronte di un calo degli indicatori giornalieri (-24,2% ricoveri; -30,7% terapie intensive) e dei decessi (-26,4%). A 6 mesi dall'inizio dellail report Gimbe mette in evidenza diversi limiti: forniture inferiore al previsto, consegne irregolari, rallentamento delle prim dosi, comunicazione istituzionale "inadeguata". Contro la variante Delta è corsa contro il tempo per raggiungere gli oltre 5,7 milioni di over 60 senza copertura.Frattanto il Ministro dell'Istruzione, ma ha lanciato "un fortissimo appello alla solidarietà collettiva". Se vogliamo tornare in presenza il nostro invito è che tutti si rendano responsabili, ha detto.