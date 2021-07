Spedire un container dalla Cina all'Italia costa il 500% in più di un anno fa

(Teleborsa) - Non accenna a rallentare l'aumento dei prezzi delle spedizioni globali, che - dopo un primo consistente aumento alla fine del 2020 - è schizzato alle stelle negli ultimi tre mesi. Il, un indice che traccia la variazione dei prezzi lungo le rotte principali del costo di spedizione di un container, è aumentato del 4,7% (o di 397 dollari) nell'ultima settimana, risultandoe attestandosi a 8.795 dollari per container da 40 piedi.L'indicemedio della società di consulenza marittima ha toccato i 5.760 dollari per un container da 40 piedi, ovvero 3.716 dollari in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni, pari a 2.044 dollari.Su alcune rotte i rialzi sono anche maggiori. Un esempio sono quelle che vanno dalla Cina all'Europa: le tariffe di trasporto sulle rottesono aumentate, rispettivamente, da 852 a 592 dollari, per raggiungere i 12,626 e i 12,795 dollari per container da 40 piedi. Ciò corrisponde a un aumento anno su anno, rispettivamente, del 514% e del 596%.Allo stesso tempo, la crescita della. Secondo i dati di Container Trade Statistics, a maggio 2021 la domanda è cresciuta del 14% rispetto allo stesso mese del 2020 (su cui però impattava la prima ondata della pandemia) e solo dell'1% rispetto al 2019. Ciò evidenzia anche un rallentamento significativo rispetto al periodo gennaio-aprile 2021, dove la crescita media annua dal 2019 è stata di circa il 3%."I nuovi dati confermano il trend già osservato nei mesi scorsi e consolidano l'opinione che gli attuali problemi di mercato siano legati alla capacità e alle strozzature e non alla domanda, con il Nord America come principale eccezione", ha commentato Lars Jensen, esperto di trasporto marittimo e CEO della Vespucci Maritime. "In linea di massima, ciò significa chenel sistema, e non all'acquisto di più navi e container", ha aggiunto.