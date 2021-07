Sostegni bis, la discussione in Aula slitta a lunedì

(Teleborsa) - Ilapproderà in Aula alla Camera lunedì prossimo alle ore 9,30 per lae per l'avvio dell'esame del provvedimento. La, infatti, non ha ancora ultimato il suo lavoro ed è stato necessario chiedere al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, di rinviare l'esame dell'Assemblea inizialmente calendarizzato per oggi. L'esame del decreto, che poi dovrà passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 24 luglio, dovrà terminare, secondo il nuovo calendario, entro giovedì.Nel frattempo, la Commissione ha dato l'ok all'emendamento che elimina l'suiagli aeroporti che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unita'. "Il Parlamento ha accolto una misura sostenuta dal Pd che – ha spiegato la presidente del gruppo PD alla Camera,- era attesa da Assaeroporti e che aiuterà soprattutto quegli scali regionali che hanno subito i contraccolpi più pesanti dal blocco dei trasporti in pandemia".Via libera anche aldal primo luglio al 31 dicembre 2021 per gli acquisti finalizzati allafinanziati da Fondi europei. Soddisfazione è arrivata dalla prima firmataria dell'emendamento, Angela Ianaro, deputata del MoVimento 5 Stelle e presidente dell'Intergruppo parlamentare "Scienza e Salute": "una norma, seppur transitoria, che permette all'Italia di incentivare un settore strategico per il Paese". Sempre in tema di salute, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato anche ilin tema di accesso ai. E' quanto prevede un emendamento del Pd al dl Sostegni bis approvato dalla commissione Bilancio della Camera. "Con l'approvazione del nostro emendamento – hanno affermato l'ex ministra della Salutee il responsabile economico del PD,– il nostro Paese si conferma tra i più virtuosi in Europa in materia di accesso ai farmaci innovativi. Infatti, attraverso l'unificazione dei due fondi, per un totale di 1 miliardo, dedicati al rimborso dei farmaci innovativi oncologici e non, il sistema sanitario riorganizza e ottimizza l'accesso all'innovazione".Ok anche all'incremento dela beneficio degli allevatori di bovini al quale vengono erogati ulteriori 5 milioni di euro per la zootecnia in considerazione del momento di difficoltà vissuto per l'aumento dei costi dei mangimi. "Si tratta di un comparto che, dopo aver sopportato e resistito ai contraccolpi causati dal crollo del canale Ho.Re.Ca durante le chiusure, si ritrova adesso a scontare il rialzo dei prezzi delle materie prime", ha dichiarato la deputata di Forza Italia e prima firma dell'emendamento, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera. "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento Lega sulle partecipate comunali. Tali società, se saranno in utile, non potranno essere alienate almeno fino al 2022. Il nostro impegno sarà massimo per spostare ulteriormente questo termine. È una misura di buonsenso, voluta per sostenere gli enti locali e tutelare i cittadini", hanno dichiarato in una nota i deputati della Lega, primo firmatario, e, commentando l'approvazione dell'emendamento.