Chiusura debole per il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.369 punti. Pressoché invariato il(-0,02%); come pure, sui livelli della vigilia l'(-0,13%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,18%),(-1,06%) e(-0,97%).Tra i(+1,94%),(+1,32%),(+0,99%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,22%.In apnea, che arretra del 2,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,43%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,33%),(+1,54%),(+1,32%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,09%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,91%.Affonda, con un ribasso del 2,66%.