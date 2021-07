Innovatec, Elio Catania è il nuovo presidente. Cda sale a 7 membri

Innovatec

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel settore Clean Tech, ha deliberato die integrando l'emolumento complessivo dei consiglieri a 200 mila euro (era di 150 mila). Il CdA nominato per il triennio 2021-2023 è ora composto da Elio Catania, Roberto Maggio, Maria Domenica Ciardo, Nicola Colucci, Mario Gamberale, Flavio Raimondo e come indipendente Eugenio D'Amico.A seguito delle nomine espresse dall’'assemblea, il Presidente e AD Roberto Maggio ha manifestato al CdA la volontà di dimettersi dalle sue cariche, lasciando al consiglio qualsiasi determinazione in merito. Il CdA, all'unanimità, ha accettato le dimissioni di Maggio quale Presidente, confermando la sua carica quale AD edella società.Innovatec ha anche reso noto i risultati per il primo semestre. Ipreliminari consolidati dei primi sei mesi del 2021 si attestano a circa 60 milioni di euro, con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio del 60%. Si registra anche l'incremento dellapositiva a 16,1 milioni di euro, di cui 24 milioni di euro sono le disponibilità liquide in cassa.