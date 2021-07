UniCredit, continua riorganizzazione di Orcel con nuovi cambiamenti ai vertici

(Teleborsa) - Dopo un primo round di cambiamenti a maggio , con ritocchi alla struttura organizzativa e l'obiettivo di avere un team manageriale più snello, continuano gli sforzi delnel rimodellare il top management della banca, cambiando la struttura progettata dal suo predecessore Jean Pierre Mustier. La novità più significativa annunciata oggi è la creazione di, una geografia autonoma all'interno del gruppo e "dotata di tutte le leve necessarie per supportare e soddisfare al meglio le specificità dei territori e le diverse esigenze locali". La nuova UniCredit Italia è guidata da, nominato Responsabile Italia.Tutte le attività sul mercato tedesco sono guidate da Michael Diederich in qualità di Responsabile dellae dal management board di HVB. L'comprende Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia sotto la guida di Gianfranco Bisagni. L', guidata da Teodora Petkova, comprende Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia. Gli amministratori delegati delle banche nei singoli Paesi rimangono invariati."L'annuncio di oggi è unche ha caratterizzato il nostro business per troppo tempo", ha commentato Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit. "Parte di questo percorso di semplificazione include la creazione di UniCredit Italia, che diventa una geografia autonoma e dotata di pieni poteri, accanto a Germania, Europa Centrale ed Europa dell'Est".