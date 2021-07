Satispay acquisisce AdvisorEat ed entra nel campo del welfare aziendale

(Teleborsa) -, società italiana che ha sviluppato l'omonima app per pagamenti e trasferimenti di denaro,portando a termine la sua. La società acquisita è, startup italiana fondata nel 2017 da Stefano Travaglia che si rivolge a consulenti e professionisti del mondo corporate. L'app permette loro di selezionare ristoranti convenzionati e accumulare punti da convertire in gift card, voucher o donazioni benefiche.AdvisorEat ha convenzionato circain oltre 40 province italiane. Tra questi ci sono ristoranti stellati, note firme gourmet (come Joia dello chef Pietro Leemann e Spazio Milano dello chef Niko Romito) e importanti gruppi della ristorazione quali Signorvino e i Red di Feltrinelli. La società comunica inoltreall'app che lavorano per aziende italiane e multinazionali (come PwC, KPMG, Orrick, Boston Consulting Group e Simmon&Simmon)."Il settore della ristorazione, e del food in generale, rappresentano una parte considerevole dei nostri 180.000 esercenti e la prima categoria merceologica e da sempre guardiamo con interesse a servizi legati a questo ambito", ha commentatodi Satispay. Con l'acquisizione di AdvisorEat, ha aggiunto, c'è "la concreta possibilità di creare qualcosa di valore nel mondo del welfare aziendale,e della sostenibilità e convenienza per gli esercenti".