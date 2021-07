Banca d'Italia, Perrazzelli: educazione finanziaria tema urgentissimo per il Paese

(Teleborsa) - L'"è un tema urgentissimo del nostro Paese che tocca diversi strati della popolazione: l'assenza di educazione finanziaria è un motivo di esclusione dal mondo finanziario di larghe fette della popolazione e un vulnus dell'esercizio del proprio diritto di cittadini". Lo ha sottolineato, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, nel corso della presentazione della relazione sull'attività dell'relativa all'anno 2020."Stiamo celebrando una storia diche nasce 12 anni fa, stiamo parlando di tantissimi ricorsi, di più di 100 milioni che sono stati restituiti ai consumatori e oggi dobbiamo andare a capire quali possono essere le ulteriori linee di sviluppo", ha spiegato. "Uno dei temi fondamentali è la durata, l'del processo, dei suoi tempi. Per noi in Bankitalia è un processo che seguiamo con grandissima attenzione che tocca tanti dipartimenti del nostro istituto, perché accanto al tema più strettamente dic'è il tema fondamentale dell'educazione finanziaria, dell'esercizio di alcuni diritti fondamentali e quindi della possibilità di interloquire con l'arbitro in maniera consapevole".Secondo la Perrazzelli, "si pone poi il tema degli sviluppi della parte piùnel rapporto tra cittadini e intermediari e qui ci aspettiamo anche dagli intermediari una capacità diversa di entrare in contatto coiattraverso sistemi comprensibili". "È uno sforzo di sistema che deve essere compiuto per portare l'educazione finanziaria e digitale ad essere accessibile a tutti, per non polarizzare parti della popolazione", ha concluso.