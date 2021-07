ALA sbarca in Borsa. Diciassettesima ammissione del 2021 su AIM Italia

ALA

(Teleborsa) -(Advanced Logistic for Aerospace), gruppo attivo nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha iniziato oggi gli scambi sul mercatodi Borsa Italiana. Quella di ALA è lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 149 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.In fase di collocamento ALA ha, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 25 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 20,3% e ladi mercato all'IPO è pari a 90,3 milioni di euro."La quotazione è una tappa fondamentale nella storia e per il futuro di ALA - ha commentato il presidente Fulvio Scannapieco - Abbiamo, alimentato da competenze e persone di grande valore ed esperienza e dalla capacità di fornire ai nostri clienti un servizio accurato e tecnologicamente all’avanguardia, che permette loro di ottimizzare la performance logistica in termini di tempi, costi e produttività"."L'ingresso in Borsa ci consentirà di accelerare questo percorso di crescita, anche attraverso, e di creare valore per tutti gli investitori che hanno creduto e che vorranno unirsi al nostro progetto - ha detto il vice presidente Vittorio Genna - Nei prossimi anni puntiamo a consolidare la nostra leadership nella logistica integrata e nella distribuzione di componentistica nell'Aerospace & Defence, non solo in Italia, e a proseguire la strategia di diversificazione nei nuovi mercati, il ferroviario, l’energetico e il navale".