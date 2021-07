Moderati guadagni alla Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -archivia la giornata con un guadagno frazionale seguendo il recupero messo a segno dagli indici azionari statunitensi dopo le perdite dei giorni scorsi. Nel frattempo gli investitori continuano a monitorare l'evoluzione dei contagi nella capitale giapponese a due giorni dall'inizio ufficiale delle Olimpiadi.L'indice giapponesemostra un rialzo dello 0,47%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata in crescita dell'1,35.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,52%; sulla stessa tendenza, poco sotto la parità(-0,4%).Leggermente negativo(-0,68%); buona la prestazione di(+0,85%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,23%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%.Il rendimento dell'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento delscambia al 2,94%.