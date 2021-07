Culti Milano ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Culti Milano

(Teleborsa) -ha comunicato che, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2021dal 23 luglio 2021, per le finalità e nel rispetto dei termini previsti in detta Delibera,, preordinato al sostegno della liquidità del titolo.L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ha una, decorrenti dalla data della Delibera.Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul Mercato AIM, in una o più volte, nel rispetto dei limiti di legge e di regolamento pro-tempore vigenti.Il potenziale esborso massimo per l'esecuzione del Programma è fissato in 500.000 euro (cinquecentomila).Per l'attuazione del Programma, Culti ha conferito specifico incarico, quale intermediario specializzato, a Equita SIM, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza nel rispetto della Delibera e della normativa applicabile.Al 22 luglio, Culti non detiene azioni proprie in portafoglio. Nessuna delle società controllate da Culti detiene, allo stato, azioni della Società.Intanto, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 14,2 euro.