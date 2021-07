Wall Street parte in cauto rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Informatica

utilities

energia

beni di consumo per l'ufficio

materiali

Salesforce.Com

Microsoft

Apple

Honeywell International

DOW

Travelers Company

Chevron

Nvidia

Alexion Pharmaceuticals

Microsoft

Adobe Systems

Texas Instruments

Wynn Resorts

Twenty-First Century Fox

Micron Technology

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. Focus sui titoli tecnologici, come Intel, Twitter e Snap, che a mercato chiuso pubblicheranno i bilanci.Ricca l'agenda sul fronte macroeconomico: prima della partenza di Wall Street è stato diffuso il report settimanale delle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione , risultato peggiore degli analisti. In calendario nel pomeriggio il dato relativo alle vendite di case esistenti.Sulle prime rilevazioni, ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,02%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'a 4.358 punti. Leggermente positivo il(+0,35%); senza direzione l'(+0,09%).(+0,54%) e(+0,52%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,27%),(-0,63%) e(-0,54%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,90%),(+1,50%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,75%.In caduta libera, che affonda del 2,53%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.(+2,01%),(+1,70%),(+1,50%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,88%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.