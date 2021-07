Ulisse Biomed, avviato bookbuilding per quotazione su AIM Italia

BPER Banca

(Teleborsa) - Ulisse BioMed, azienda biotech italiana attiva nel settore healthcare, ha presentato a Borsa Italiana lafunzionale all'ammissione alle negoziazioni sue iniziato il collocamento delle azioni nell'ambito dell'offerta. Non è stato reso noto il numero di azioni in offerta, le quali dovrebbero avere un prezzo compreso tra 1,6 e 2 euro. La società punta a unasuperiore ai 4 milioni di euro, e unapost-money di circa 14 milioni di euro. Ladi ammissione è il 4 agosto 2021, con inizio delle contrattazioni il 6 agosto 2021.è Nomad, Global Coordinator e Operatore specialista dell'operazione.La società èe oggi ha laboratori di ricerca e sviluppo a Trieste (presso l'Area Science Park) e presso l'Institute of Human Virology (Università del Maryland a Baltimora).- con 15 anni di esperienza nell'investment banking, con focus su M&A e quotazioni - è il CEO,- che ha un PhD in Biologia Molecolare alla Scuola Normale Superiore di Pisa - è co-fondatrice, executive director e COO, Rudy Ippodrino è co-fondatrice e CSO.La sua attività concentrata suproprietarie. Sagitta è una piattaforma che utilizza un'avanzata tecnologia di impronta molecolare in grado di rilevare target di DNA direttamente in campioni grezzi, NanoHybrid è una piattaforma di amplificazione biomolecolare multimodale basata su DNA/PNA (Peptide Nucleic Acid) e AptaVir è piattaforma tecnologica per l'identificazione e la produzione di molecole antivirali. In particolare, la piattaforma Sagitta ha dato origine a(3 marcati CE-IVD e 5 RUO), con i test che hanno ottenuto la marcatura CE-IVD che sono pronti per essere commercializzati.