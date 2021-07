Artigianato, arriva marchio D.O.C.

(Teleborsa) - Ache non sarà più appannaggio esclusivo del comparto agroalimentare, ma un concetto più ampio sinonimo dello stile e qualità caratteristici del Made in Italy.E' quanto previsto da unall'esame dellain sede redigente, che potrebbe seguire un iter accelerato ed arrivare al primo via libera in Senato a settembre. La ratio del provvedimento è chiara:e le botteghe storiche e favorire laalle future generazioni facendo entrare i maestri artigiani nelle scuole.La legge prima firma di Stefano Collina (Pd) prevede unaper introdurre incentivi fiscali ad hoc: unadei laboratori artigiani efino al 150 percento per iattivati.Il provvedimento garantirà anche alle botteghe artigiane lo status di scuola, garantendo unaed esperienze combinate di, e la trasmissione alle future generazioni dei "saperi artigiani", che non dovranno essere perduti. Inoltre è previsto chesiano introdotteIl provvedimento consta di 10 articoli e disciplina anche lodiverso dall'attività creativa svolta in forma di hobby e quindi in maniera saltuaria e occasionale . Al MISE il compito di distinguere fra le attività e di creare unaper i prodotti che presentino "determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico".