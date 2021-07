Wall Street prudente aspetta la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con il focus degli investitori sulla riunione dellache si concluderà mercoledì, 28 luglio, dalla quale gli addetti ai lavori sperano di carpire informazioni sulla politica monetaria.Prosegue nel frattempo ladiffonderà i risultati dopo la chiusura odierna. Domani, sempre dopo il termine della contrattazioni, sarà la volta diSul, l'agenda macro è scarsa di spunti oggi. Tra meno di mezz'ora è attesa la diffusione del dato che rappresenta ledei costruttori ai primi proprietari e dell', una valutazione dello stato di salute delle industrie manifatturiere del Texas.Sulle prime rilevazioni, ilche si attesta a 35.041 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.414 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,13%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(+0,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,87%) e(+0,51%).Tra i(+1,82%),(+1,50%),(+0,88%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,70%),(+3,90%),(+2,65%) e(+2,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,75%.Crolla, con una flessione del 4,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.