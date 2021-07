In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -., con gli investitori che guardano alla riunione della Federal Reserve, questa settimana, e alle trimestrali dei big del tech. Gli addetti ai lavori aspettano anche l'aggiornamento delle stime del FMI sull'economia.Oggi è anche il giorno del rientro in Borsa di Carige il cui titolo, dopo due anni di stop, per ora non fa prezzo.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,178. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.795,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 72,05 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,62%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,77%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,77%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,81%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 27.560 punti, in calo dello 0,75%., che mette a segno un +0,63%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,49%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Tra i(+8,06%),(+2,64%),(+0,83%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,41%.