Aeffe sale al 100% della controllata Moschino, rilevandone il 30%

Aeffe

(Teleborsa) -- gruppo quotato sul segmento STAR e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso - hada Sinv Holding S.p.A., Sinv Real Estate S.p.A. e Sinv Lab S.r.l., il, arrivando così a possedere il 100% della propria controllata. L'operazione - spiega una nota del gruppo che controlla marchi come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini e Pollini - si inserisce nella strategia legata al marchio Moschino che ha come obiettivo il processo di, per sfruttare le potenziali sinergie."L'operazione appena conclusa era da tempo ritenuta una tappa importante della nostra strategia di crescita di medio-lungo periodo - ha commentatodel gruppo - Avendo così raggiunto il pieno controllo sul marchio Moschino nel suo complesso, siamo ora nelle migliori condizioni di poter, dal prodotto alla qualità e con positive ricadute sull’immagine, distribuzione e comunicazione".Moschino ha conseguitoe ha registrato un patrimonio netto a fine esercizio di 109 milioni di euro. Il brand Moschino, a livello di Gruppo AEFFE, ha generato l'anno scorso ricavi per 215,4 milioni di euro mentre, in media, negli ultimi 5 anni le vendite relative al brand sono ammontate a 229,4 milioni di euro. Il corrispettivo per l'acquisizione delle azioni, pari a 66.571.000 euro, è stato versato per 30 milioni contestualmente al trasferimento delle azioni, mentre il residuo di 36.571.000 sarà versato entro il 30 novembre 2021.