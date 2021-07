Seduta positiva per Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa die per le altre principali piazze asiatiche, dopo le rassicurazioni dellasulla tenuta dell'economia e la decisione diL'indice giapponesesale dello 0,66%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina in crescita del 2,82%.Balza in alto(+3,18%); senza direzione(+0,04%).Poco sopra la parità(+0,52%); come pure, leggermente positivo(+0,54%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,16%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,02%, mentre il rendimento deltratta 2,92%.